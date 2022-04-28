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Spor

Beşiktaş 5 futbolcuya imza attırdı

Beşiktaş Kulübü, futbol akademisinden yetişen 5 genç oyuncusuyla sözleşme uzattı.

AA28 Nisan 2022 Perşembe 16:59 - Güncelleme:
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emirhan Delibaş ve Berkay Vardar'ın sözleşmeleri 2024-25 sezonu sonuna kadar uzatılırken; Necati Bilgiç ve Serkan Emrecan Terzi ile 2024-2025 sezonu sonuna kadar, Göktuğ Baytekin ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar profesyonel sözleşme imzalandı.

Vodafone Park'ta genç futbolcular için düzenlenen imza törenine kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyesi Fırat Fidan, Beşiktaş Futbol AŞ Genel Müdürü ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi ile 19 Yaş Altı Akademi takımının yardımcı antrenörü Serdar Topraktepe katıldı.

Ahmet Nur Çebi imza töreninde yaptığı açıklamada, eğitim hayatlarını ihmal etmemelerini tavsiye ettiği genç sporculara "hayırlı olsun" temennisinde bulunarak başarılar diledi.

  • Beşiktaş
  • Emirhan Delibaş
  • Berkay Vardar
  • Necati Bilgiç
  • Serkan Emrecan Terzi
  • Göktuğ Baytekin

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