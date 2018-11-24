Beşiktaş 6 eksikle Ankaragücü karşısında galibiyet arıyor! İşte muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ, bugün Ankaragücü ile Kayseri’de kozlarını paylaşacak. Kadir Has Stadı’da 19.00’da başlayacak mücadeleyi Mete Kalkavan yönetecek. Siyah-Beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Adriano, Lens, Roco, Gökhan Töre, Pepe ve Babel’in yanı sıra kadro dışı bırakılan Tolgay da kadroda yer almıyor. Eksik kadro ile 3 puan için sahaya çıkacak olan Beşiktaş’ta Caner Erkin de gelecek haftaki Galatasaray derbisi öncesi sarı kart sınırında bulunuyor. Bu arada Kartal 5 deplasman maçında 3 beraberlik, 2 de yenilgi alarak kötü bir performans gösterdi.