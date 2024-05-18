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Spor

Beşiktaş, Aboubakar için teklif bekliyor!

Fernando Santos döneminde affedilerek kadroya katılan Vincent Aboubakar elde ettiği şansların hiçbirini değerlendiremedi. Siyah beyazlı yönetimse uygun bir teklifin gelmesi durumunda oyuncuyu takımdan gönderecek.

Sabah18 Mayıs 2024 Cumartesi 11:27 - Güncelleme:
Beşiktaş, Aboubakar için teklif bekliyor!
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Beşiktaş, aralık ayında kadro dışı bırakılan ancak Fernando Santos döneminde affedilerek takıma dönen Vincent Aboubakar'ı elden çıkarmanın planlarını yapıyor.

HENÜZ RESMİ TEKLİF YOK!

Bulduğu şansların hiçbirini değerlendiremeyen Kamerunlu golcü, gelecek sezonun kadrosunda kesin olarak düşünülmüyor. Takımdan ayrılması beklenen oyuncu için yönetimin bekleyişi sürüyor. 32 yaşındaki futbolcunun teklif almasını ve bir kulüple anlaşmasını bekleyen siyah-beyazlılar, şu ana kadar istediğini bulamadı. Tecrübeli golcü için resmi bir teklif gelmedi ve ara transfer dönemindeki talipleri de yeniden kulübün kapısını çalmadı.

YÖNETİM YENİ GOLCÜ PEŞİNDE

Ocak 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan bonservissiz olarak kadroya katılan tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş ile 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon tam bir hayal kırıklığı yaşatan Aboubakar'ın yıllık maliyeti 3.5 milyon Euro. Yönetim, en uygun şartlarda Aboubakar'ı göndererek yerine yeni bir santrfor almayı istiyor.

32 MAÇTA OYNADI

Geçen yıl sonunda kadro dışı bırakılan Aboubakar, Fernando Santos'un takımın başına geçmesi sonrası affedilmişti. Kamerunlu santrfor, bu sezon 32 resmi maçta 1866 dakika oynadı ve 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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