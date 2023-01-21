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Spor

Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu! İmza için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer için anlaşma sağladığı Vincent Aboubakar, İstanbul'a geldi. Kamerunlu golcü sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

21 Ocak 2023 Cumartesi 09:12 - Güncelleme:
Beşiktaş Aboubakar'a kavuştu! İmza için İstanbul'da
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Beşiktaş, forvet hattını bir kez daha Vincent Aboubakar ile güçlendiriyor. Al Nassr ile sözleşmesini fesheden golcü futbolcu, Beşiktaş'a imza atmak için Suudi Arabistan'ın Riyad kentinden bindiği özel uçakla saat 04:03'te İstanbul'a geldi. Aboubakar'a Beşiktaşlı yöneticiler ve ailesi eşlik etti.

Vincent Aboubakar için düzenlenmesi planlanan taraftar karşılaması gerçekleşmedi. Al Nassr'ın seyahat izin belgesini geç göndermesi nedeniyle Kamerunlu golcüyü havaalanında az sayıda taraftar ile birlikte Beşiktaş kurmayları karşıladı.

Sağlık kontrollerinin ardından Aboubakar'ın resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

ANLAŞMANIN DETAYLARI

Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş'a 2.5+1 yıllık sözleşmeye imza atacak. 30 yaşındaki futbolcu, yıllık 2.5 milyon euro ücret ve 500 bin euro da bonus kazanacak.

AL NASSR'DAN ABOUBAKAR'A VEDA

Kamerunlu golcü Aboubakar İstanbul yolundayken Al Nassr kulübü, veda mesajı yayınladı.

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