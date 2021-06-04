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Spor

Beşiktaş, Aboubakar'a yeni teklifini iletti

Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, sözleşmesi bitecek olan Kamerunlu golcüsü Vincent Aboubakar'a yeni teklifini iletti. Aboubakar, siyah beyazlı ekibe henüz dönüş yapmadı.

04 Haziran 2021 Cuma 18:37 - Güncelleme: 04 Haziran 2021 Cuma 18:37
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Beşiktaş'ta Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ın belirsizliği sürüyor. Siyah-beyazlılar, yıldız oyuncuya son teklifini yaptı.

TEKLİFE CEVAP VERMEDİ

TRT Spor'da yer alana habere göre; Aboubakar'ın menajeri, Beşiktaş'ın sezon bitmeden önce yaptığı, bonuslarla birlikte yıllık 2 milyon euroluk teklife henüz yanıt vermedi.

3 MİLYON EURO MAAŞ TALEBİ

Aboubakar'ın 3 milyon euro maaş konusunda ısrarcı olduğu ve 2 yıllık sözleşme talep ettiği belirtildi.

AL ITTİHAD YALANLADI

Al Ittihad Başkanı Al Haili, Beşiktaş'taki geleceği soru işareti olan Aboubakar ile ilgilendikleri yönündeki haberleri yalanladı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Haili, "Aboubakar'a teklif yapmadık. Yeni anlaşmalar için temaslarımız oluyor ancak henüz somut bir gelişme yok. Bu nedenle şu an için önceliğimiz transfer değil, oyuncularımızın maaşlarını ödemek..." ifadelerini kullandı.

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