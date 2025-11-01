İSTANBUL 21°C / 13°C
Spor

Beşiktaş acı haberi duyurdu! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti

Beşiktaş, U17 takımında görev yapan ve aynı zamanda kulübün eski futbolcularından Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini duyurdu.

1 Kasım 2025 Cumartesi 11:43
Beşiktaş acı haberi duyurdu! Hikmet Çapanoğlu hayatını kaybetti
Beşiktaş, U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLI

Galatasaray, Hikmet Çapanoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz."

