Beşiktaş, U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLI

Galatasaray, Hikmet Çapanoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz."