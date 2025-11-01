Beşiktaş, U-17 Akademi takımının Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun hayatını kaybettiğini açıkladı.
Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:
"U-17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."
GALATASARAY'DAN BAŞSAĞLI
Galatasaray, Hikmet Çapanoğlu'nun vefatı dolayısıyla bir başsağlığı mesajı yayımladı.
Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Beşiktaş U17 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına başsağlığı dileriz."
