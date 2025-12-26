İSTANBUL 9°C / 4°C
Spor

Beşiktaş açıkladı! 2 isimle yollar ayrılıyor

Beşiktaş JK, teknik heyetin raporu doğrultusunda Necip Uysal ve Mert Günok'un futbol planlamasında yer almadığını açıkladı. Siyah-beyazlı kulüp, iki futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını istedi.

AA26 Aralık 2025 Cuma 18:22 - Güncelleme:
Beşiktaş açıkladı! 2 isimle yollar ayrılıyor
Beşiktaş, deneyimli futbolcular Mert Günok ve Necip Uysal'dan devre arasında takım bulmalarını istedi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekibin raporu ve yönetim kurulunun onayıyla her iki oyuncuya futbol planlamasında yer almayacağının tebliğ edildiği belirtildi.

Necip Uysal ve Mert Günok'un devre arasında kulüp bulamamaları halinde ligin ikinci yarısında çalışmalarını takımdan ayrı sürdüreceği bildirildi.

Siyah-beyazlı kulüp açıklamasında "Futbol akademimizden yetişen, 2009-10 sezonundan bu yana futbol A takımımızın formasını terleten Uysal ile 2021-22 sezonundan bu yana kalemizi koruyan Günok'a bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadelerini kullandı.

