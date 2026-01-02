İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Beşiktaş açıkladı! 2 oyuncu ile yollar resmen ayrılıyor

Beşiktaş'ın Antalya kampı kadrosu belli oldu. Siyah-beyazlılarda Rafa Silva kadroya dahil edilirken Jonas Svensson ile David Jurasek, sözleşme fesih görüşmeleri sebebiyle kafilede yer almadı.

AA2 Ocak 2026 Cuma 14:10 - Güncelleme:
Beşiktaş açıkladı! 2 oyuncu ile yollar resmen ayrılıyor
Beşiktaş, sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarına devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Isınma koşularıyla başlayan idmanın pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Hazırlıklarının İstanbul etabını tamamlayan Beşiktaş'ta Antalya kamp kadrosu açıklandı.

Sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek'in yanı sıra kendilerinden kulüp bulmaları istenen Mert Günok ile Necip Uysal'ın bulunmadığı kadroda şu isimler yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda.

