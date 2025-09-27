İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Beşiktaş açıkladı! Demir Ege Tıknaz'ın durumu belli oldu

Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sakatlığı için açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ27 Eylül 2025 Cumartesi 20:15
Beşiktaş açıkladı! Demir Ege Tıknaz'ın durumu belli oldu
Beşiktaş, Demir Ege Tıknaz'ın sakatlığı için açıklama yaptı.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

Futbolcumuz Demir Ege Tıknaz, 25 Eylül 2025 tarihinde yapılan antrenman sonrasında sağlık ekibimiz tarafından detaylı kontrole alınmıştır.

Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR ve BT görüntülemeleri ile değerlendirmeler sonucunda oyuncumuzun sol fibula kemiğinde kemik ödemi tespit edilmiştir.

Demir Ege Tıknaz'ın tedavi süreci sağlık ekibimizce başlatılmış olup, sporcumuzun sağlık durumu yakından takip edilmektedir. Tıknaz'ın sahalara dönüş süreci, tedavisinin ilerleyişine bağlı olarak belirlenecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

