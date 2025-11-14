İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Beşiktaş açıkladı! Kritik toplantının saati belli oldu

Beşiktaş, Serdal Adalı ve Sergen Yalçın'ın düzenleyeceği basın toplantısının yarın saat 13.30'da Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacağını açıkladı.

14 Kasım 2025 Cuma 13:58
Beşiktaş açıkladı! Kritik toplantının saati belli oldu
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, cumartesi günü basın toplantısı düzenleyecek.

İki ismin düzenleyeceği basın toplantısı cumartesi saat 13.30'da Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak.

Adalı ve Yalçın'ın, özellikle Rafa Silva konusunda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.

İşte kulüpten yapılan açıklama:

"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla yarın (15 Kasım Cumartesi) saat 13.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir."

