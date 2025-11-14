Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ve teknik direktör Sergen Yalçın, cumartesi günü basın toplantısı düzenleyecek.
İki ismin düzenleyeceği basın toplantısı cumartesi saat 13.30'da Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılacak.
Adalı ve Yalçın'ın, özellikle Rafa Silva konusunda önemli açıklamalar yapması bekleniyor.
İşte kulüpten yapılan açıklama:
"Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'ın katılımlarıyla yarın (15 Kasım Cumartesi) saat 13.30'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol A Takımımızın gündemindeki konulara dair basın toplantısı düzenlenecektir."