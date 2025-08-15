İSTANBUL 30°C / 23°C
Spor

Beşiktaş açıkladı! Mustafa Hekimoğlu'nun durumu belli oldu

Beşiktaş, St. Patrick's maçında sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu için açıklama yaptı. Siyah-beyazlı ekip genç oyuncunun sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

15 Ağustos 2025 Cuma 20:25
Beşiktaş açıkladı! Mustafa Hekimoğlu'nun durumu belli oldu


Beşiktaş, St. Patrick's maçında sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu için açıklama yaptı.

Beşiktaş, Mustafa Erhan'ın sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Mustafa Erhan, St. Patrick's maçında 64. dakikada oyuna girmesinin ardından 67. dakikada oyundan çıkmıştı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol A Takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir."

