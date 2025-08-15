Beşiktaş, St. Patrick's maçında sakatlanan Mustafa Erhan Hekimoğlu için açıklama yaptı.

Beşiktaş, Mustafa Erhan'ın sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Mustafa Erhan, St. Patrick's maçında 64. dakikada oyuna girmesinin ardından 67. dakikada oyundan çıkmıştı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

Futbol A Takımımızın St. Patrick's ile oynadığı UEFA Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu rövanş maçının 67. dakikasında sol uyluk üst adalesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol uyluk üst adalesinde (rectus femoris) kas tendon bileşkesini içeren gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir."