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Spor

Beşiktaş açıkladı! Uduokhai'nin durumu belli oldu

Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı. Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Uduokhai'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Haber Merkezi16 Mart 2025 Pazar 19:04 - Güncelleme:
Beşiktaş açıkladı! Uduokhai'nin durumu belli oldu
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Beşiktaş, Konyaspor maçında sakatlanan Felix Uduokhai için bir açıklama yaptı.

Sakatlığı nedeniyle ameliyat olacak Uduokhai'nin sezonun kalanında forma giymesi beklenmiyor.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Tümosan Konyaspor'la oynadığı maçın 55. dakikasında yaşadığı ayak bileği yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen futbolcumuz Felix Uduokhai'nin yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ ayak bileği tendonlarını sabitleyen bağ grubunda tam kat yırtık (inferior peroneal retinakulum) ve tendon grubunda pozisyon kaybı ( peroneal tendon dislokasyonu) tespit edilmiştir.

Felix Uduokhai'nin cerrahi tedavi planlaması ve rehabilitasyon sürecine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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