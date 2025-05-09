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Spor

Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazırlanmaya devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam etti.

AA9 Mayıs 2025 Cuma 15:00 - Güncelleme:
Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazırlanmaya devam ediyor
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam etti.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanın, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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