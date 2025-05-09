Beşiktaş, Adana Demirspor maçına hazırlanmaya devam ediyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını devam etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ola Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma yapıldığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanın, dar alanda oynanan taktiksel çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.
Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.