Beşiktaş, Adana Demirspor mesaisinde

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 11 Mayıs Pazar günü Adana Demirspor'u konuk edecek Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından mücadelenin hazırlıklarına başladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirildi.
Kondisyon ve taktik çalışan futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonlarıyla başladıkları idmanı dar alanda oynanan çift kale maçla tamamladı.
Beşiktaş, Adana Demirspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00'de Tüpraş Stadı'nda taraftara ve basına açık yapacağı antrenmanla devam edecek.