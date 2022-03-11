Beşiktaş, Adem Ljajic'ten bir türlü kurtulamıyor!

Hürriyet 11 Mart 2022 Cuma 16:58 - Güncelleme: 11 Mart 2022 Cuma 16:58

Sezon başından bu yana kadro dışı olan Adem Ljajic, kulübün noter ile gerçekleştirdiği tutanağa itiraz etti ve cezayı hak edecek bir şey yapmadığını söyledi.

Hürriyet'te yer alan haberde, antrenmanda sakatlandığını ileri sürerek birçok antrenman programına uymayan Ljajic, sezon başında yönetimin önerdiği 800 bin euroya kabul etmemişti.

Beşiktaş, Adem Ljajic için Torino'ya 1 milyon 250 bin euro kiralama bedeli; 6 milyon 500 bin euro da satın alma bedeli olmak üzere toplam 7 milyon 750 bin euro bonservis ödemişti.

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Beşiktaş'ta Ljajic dışında Lens, Douglas ve N'Skala da kadro dışı bırakılmıştı. Yönetim bu isimlere "Kulüp bulup giderseniz size her türlü kolaylığı sağlarız" demesine karşın hepsi de sözleşmelerini tamamlayacaklarını belirtmişlerdi.