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Beşiktaş Ademola Lookman için görüşmelere başladı

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gözünü İngiltere’ye dikti. Siyah beyazlılar, Evertonlı Ademola Lookman için girişimlere başladı.

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Kadrosunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Siyah Beyazlı kulübün yöneticilerinden Umut Güner, transfer komitesinin belirlediği isimlerle görüşüyor.

Kartal'ın son gözdesi İngiltere Ligi'nden...

Beşiktaş, Everton'ın 21 yaşındaki kanat oyuncusu Ademola Lookman'ı takibe aldı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'dan olumlu rapor alan Umut Güner, Lookman’ın temsilcileriyle görüştü ve genç futbolcunun kiralanması için girişimlere başladı.

Önceki sezonu Leipzig'de kiralık olarak geçiren Lookman, geçen sezon İngiliz ekibinde ligde 21 maçta görev yaptı.

6 Temmuz’da İstanbul’da topbaşı yapması beklenen siyah beyazlılar, Lookman’ı hazırlık kampına yetiştirmeye çalışıyor.

Yönetim, diğer mevkiler için de girişimlerine devam ediyor.

Teknik direktör Abdullah Avcı, yeni transferlerin kampa katılmasını bekliyor.

(TRT Spor)

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