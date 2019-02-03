Beşiktaş Adriano'dan umudunu kesti

Globo Esporte'ye konuşan tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş'tan birkaç aylık alacağım var. Perşembe günü büyük bir kısmını ödediler. Kontratım Mayıs'a kadar devam ediyor. Fakat bu durum teklif almama engel değil. Zira Brezilya'da transfer dönemi devam ediyor. Santos ve Gremio'nun dışında Flamengo ile Corinthians'ın da ilgisi var ama ücret konuşmadım" dedi.

Sabah