Beşiktaş affetmedi! 'Savunmanı yaz Babel'

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Ryan Babel'in verdiği cevabın kabul edilemez olduğu ve Hollandalı yıldızdan savunma istendiği belirtildi.

Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.