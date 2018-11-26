Beşiktaş affetmedi! 'Savunmanı yaz Babel'
Beşiktaş'ta ücretine istediği zamı alamadığı gerekçesiyle takımdan ayrılmak istediği konuşulan Ryan Babel, Beşiktaş taraftarının 'Kasımpaşa'da yeniden 200 bin Euro kazanmak ister misin?' sorusuna küfürlü yanıt veren Babel'in savunması istendi
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada Ryan Babel'in verdiği cevabın kabul edilemez olduğu ve Hollandalı yıldızdan savunma istendiği belirtildi.
Beşiktaş'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in sosyal medyada bir taraftarımıza vermiş olduğu yanıtı kabul edilemez bulmaktayız. Konuyla ilgili Babel'in savunması istenmiştir. Oyuncumuzun savunması alındıktan sonra disiplin talimatlarımızın gerektirdiği cezanın kendisine verileceğini kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
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