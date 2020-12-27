İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Aralık 2020 Pazar / 12 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5893
  • EURO
    9,2438
  • ALTIN
    458.589
  • BIST100
    1426.03
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Afyon Belediyespor'u son çeyrekte ezdi geçti
Spor

Beşiktaş, Afyon Belediyespor'u son çeyrekte ezdi geçti

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, son çeyrekteki etkili oyunuyla deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 96-73 mağlup etti.

27 Aralık 2020 Pazar 15:33 - Güncelleme: 27 Aralık 2020 Pazar 15:33
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Beşiktaş, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 96-73 yendi.

Bu sonuçla siyah-beyazlı ekip, ligde 7. galibiyetini aldı. HDI Sigorta Afyon Belediyespor ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ayşe Nur Yazıcıoğlu

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Wright 16, Saldivar 22, Kairys 4, Leissner 13, Macura 4, Sinan Sağlam, Ekrem Sancaklı 2, Egemen Güven 12

Beşiktaş: Şehmus Hazer 16, Blackmon 9, Johnson 14, Sadık Emir Kabaca 2, Alperen Şengün 23, Furkan Haltalı 4, Egehan Arna 14, Dewayne Berry 14, Hakan Sayılı

1. Periyot: 25 -21

Devre: 42-40

3. Periyot: 64-63

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.