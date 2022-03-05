İSTANBUL 10°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2022 Cumartesi / 2 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,2287
  • EURO
    15,614
  • ALTIN
    899.24
  • BIST100
    1990.75
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Afyon deplasmanında rahat kazandı
Spor

Beşiktaş Afyon deplasmanında rahat kazandı

ING Basketbol Süper Ligi 22. hafta maçında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyespor'u 86-66 yendi.

5 Mart 2022 Cumartesi 17:43 - Güncelleme: 5 Mart 2022 Cumartesi 17:43
ABONE OL

Karşılaşmaya iyi başlayan Beşiktaş Icrypex, ilk periyodu 26-18 önde bitirdi. İkinci çeyrekte üstünlüğünü koruyan siyah beyazlılar, HDI Sigorta Afyon Belediyespor karşısında soyunma odasına 42-33 üstün gitti.

İkinci yarıya da iyi mücadelesini taşıyan Beşiktaş Icrypex, üçüncü çeyreğini 68-47 önde geçtiği müsabakadan 86-66 galip ayrıldı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Mehmet Keseratar, Ali Şakacı, Ziya Özorhon

HDI Sigorta Afyon Belediyespor: Selden Jr. 7, Hamilton 10, Hayes 15, Filipovity 16, Jackson 13, Şafak Edge, Hüseyin Çevirgen, Mertcan Solkol 5, Onur Özkapıcı, Bilgehan Diril, Berkan Aksu

Beşiktaş Icrypex: Lawson 12, Furkan Haltalı 14, Egehan Arna 17, Reaves 3, Kenan Sipahi 9, Jefferson 14, Mehmet Yağmur, Ercan Osmani 2, Yağız Aksu 4, Kerem Kuthan Konan 9, Oğuzhan Göktepe 2, Ata Kahraman

1. Periyot: 18-26

Devre: 33-42

3. Periyot: 47-68

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.