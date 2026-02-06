İSTANBUL 14°C / 8°C
Spor

Beşiktaş, Agbadou'yu duyurdu! İşte transferin maliyeti

Beşiktaş, Agbadou transferini resmen KAP'a bildirdi. Siyah beyazlılar, 18 milyon euro bonservis ödeyecek.

6 Şubat 2026 Cuma 19:36
Beşiktaş, Agbadou'yu duyurdu! İşte transferin maliyeti
Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Emmanuel Agbadou'yu 18 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul ve Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilen açıklamada, oyuncuyla 4,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Badobre Emmanuel Elysee Djedje Agbadou'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Wolverhampton Wanderers Football Club (1986) Limited Kulübüne toplam transfer bedeli olarak 18 milyon avro ödenecektir. Oyuncu ile 2029-2030 sezonu sonuna kadar 4,5 sezon için anlaşmaya varılmıştır."

