Beşiktaş Alanya'da nefes aldı

28 Şubat 2020 Cuma22:03 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 22:03

Süper Lig'de 24. hafta maçında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla Beşiktaş oldu.

Alanyaspor'un tek golünü 37. dakikada Junior Fernandes kaydetti. Beşiktaş'ın golleri 70 ve 87. dakikada (penaltı) Burak Yılmaz'dan geldi.

Beşiktaş'ın en skorer ismi olan Burak Yılmaz ligdeki gol sayısını 10'a yükseltirken, siyah-beyazlı takıma galibiyeti getiren isim oldu.

Bu galibiyetin ardından Beşiktaş puanını 40'a yükseltti. Üç maçtır kaybeden Alanyaspor da 40 puanda kaldı.

Süper Lig'de gelecek hafta Alanyaspor, Çaykur Rizespor'a konuk olacak. Beşiktaş, Ankaragücü'nü ağırlayacak.

PUAN DURUMU

(46) Başakşehir (1 maçı eksik)

(45) Trabzonspor (2 maçı eksik)

(45) Galatasaray (1 maçı eksik)

(45) Sivasspor (1 maçı eksik)

(40) Beşiktaş

(39) Alanyaspor

(38) Fenerbahçe (1 maçı eksik)

BEŞİKTAŞ KANATLARDAN YÜKLENDİ

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynadığı maça son haftalarda olduğu gibi istekli başladı. İlk dakikadan itibaren oyunda üstünlüğü ele alan Beşiktaş, kanatlardaki Kevin N'Koudou ve Jeremain Lens'i kullarak Alanyaspor ceza sahasına hızlı gitmeye çalıştı. Tyler Boyd ise Burak Yılmaz'ın arkasında görev yaptı. Özellikle N'Koudou, Alanyaspor savunmasına zor anlar yaşatırken, siyah-beyazlılar bu hücumları sırada tehlikeli pozisyonlar üretemedi.

ALANYASPOR İLK ŞUTUNDA GOLÜ BULDU

Alanyaspor, Beşiktaş kalesine organize şekilde gitmekte zorlanırken, siyah-beyazlıların baskılı bölümünde kendi yarı alanında kalabalık durmaya çalıştı. Siyah-beyazlı kaleye ilk kez 37. dakikada etkili giden Alanyaspor, golü buldu ve 1-0 öne geçti. Onur Bulut'un sağ kanattan ortasına arka direkte iyi yükselen Junior Fernandes'in kafa vuruşunda, top kaleci Loris Karius'un solundan filelerle buluştu.

BEŞİKTAŞ GOLE YAKLAŞTI AMA ATAMADI

Ev sahibi Alanyaspor'un golünden sonra hemen rakip kaleye beraberlik için yüklenen Beşiktaş, arka arkaya önemli pozisyonlar buldu. Maçın 39. dakikasında Boyd'un pasıyla ceza sahasında kaleci Marafona ile karşı karşıya kalan Gökhan Gönül'ün şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Dakikalar 40'ı gösterdiğinde savunma arkasına atılan pasa Burak Yılmaz ve Atiba Hutchinson hareketlendi, Atiba'nın sağ çaprazdan şutunda savunma araya girdi ve topu kornere gönderdi. Maçın 43. dakikasında yine Atiba dolü düşünürken, Kanadalı'nın şutunda top dışarı gitti. İlk yarıda gol olmayınca, Alanyaspor soyunma odasına önde gitti.

ATIBA HUTCHINSON DİREĞE TAKILDI

Beşiktaş ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıya da istekli başladı. Alanyaspor, Beşiktaş'ın baskılı oyunu karşısında kendi yarı sahasında boş alan bırakmamaya çalıştı. Maçta dakikalar 51'i gösterdiğinde sağ taraftan ceza sahasına giren Gökhan Gönül topu dışarı çevirdi. Ceza sahası çizgisi üzerinde müsait durumda olan Atiba topun gelişine çok güzel bir vuruş yaptı fakat meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanını terk etti.

PENALTI BEKLENTİSİ VE KAÇAN NET POZİSYON

Alanyaspor kalesine ataklarını sıklaştıran Beşiktaş'ta Gökhan Göönül, 52. dakikada yerde kaldı ancak hakem Halis Özkahya pozisyonun penaltı olmadığını belirtti. Devam eden oyunda Beşiktaş gole çok yaklaştı ama net bir fırsatı kaçırdı. Caner sol kanatta rakibinden çok şık sıyrılıp içeri topu ortaladı. Atiba da topu daha gerideki Elneny'ye çevirirken Alanyaspor savunması Mısırlı yıldıza gol şansı için izin vermedi. Seken topu arka direkteki Vida tamamlamak istedi fakat meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı gitti.

BURAK YILMAZ'DAN BERABERLİK GOLÜ

Beşiktaş'ın fırsatları bir bir harcamasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın oyuncu değişikliğiyle oyuna müdahalede bulundu. Karşılaşmanın 62. dakikasında Kevin-Prince Boateng oyuna girerken, Jeremain Lens oyundan alınan isim oldu. Hücumda daha etkili işler yapmak isteyen Beşiktaş, Alanyaspor yarı sahasında baskısını sürdürdü. Karşılaşmanın 70. dakikasında Beşiktaş'ın beraberlik golün geldi. Boyd ile duvar pası yaparak sağ kanatta son çizgiye yakın bölümde topla buluşan Elneny topu içeri çevirdi. Kaleci Marafona'yı geçen topu Burak Yılmaz yakın mesafeden kafayla ağlara yolladı.

BURAK YILMAZ OFSAYTA TAKILDI

İkinci gol için aynı oyununa devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, bir oyuncu değişikliğine daha gitti. Maçın 76. dakikasında Abdoulay Diaby oyuna girerken Tyler Boyd kenara alınan isim oldu. Ataklarına devam eden Beşiktaş, 80. dakikada Burak Yılmaz ile golü buldu ancak bu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

BURAK YILMAZ GALİBİYETİ GETİRDİ

Karşılaşmanın sonlarına doğru ikinci gol için yüklenen Beşiktaş penaltı kazandı. Burak Yılmaz'ın ceza sahası içindeki şutunda top Steven Caulker'ın eline temas etti. Bu pozisyonun ardından Halis Özkahya penaltı noktasını gösterdi. Maçın 87. dakikasında topun başına geçen Burak Yılmaz golünü attı ve Beşiktaş'a 3 puanı getirdi.