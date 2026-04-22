  • Beşiktaş - Alanyaspor maçı kapalı gişe oynanacak
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Alanyaspor ile oynayacağı maçın biletlerinin tamamının tükendiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ22 Nisan 2026 Çarşamba 18:40
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta maç biletlerinin tamamı satıldı. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların yoğun ilgisi üzerine bir açıklama yayımlayarak stadyumun tamamen dolacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada "Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde C. Alanyaspor ile karşılaşacağımız maçın biletleri tamamen tükendi. Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyoruz. Satılan biletlerin haricinde kombine sahibi taraftarlarımızın maça gelememeleri halinde kombinelerini kulübümüze devretmelerini kalan koltukların boş kalmaması adına önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kritik müsabaka öncesinde stadyum kapasitesinin tamamen zorlanması beklenirken, yönetimin yaptığı bu çağrı ile maça gidemeyecek taraftarların yerlerinin de doldurulması ve tribün desteğinin en üst seviyeye çıkarılması hedefleniyor.

