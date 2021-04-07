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Spor

Beşiktaş-Alanyaspor maçında Marafona'nın yediği gol olay oldu! Alanyaspor twitter hesabını kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında lider Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor'u konuk ettiği maçta Akdeniz ekibinin kalecisi Jose Marafona, Rachid Ghezzal'den yediği gol sonrası TT oldu.

07 Nisan 2021 Çarşamba 22:06 - Güncelleme: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:11
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Vodafone Park'ta oynanan mücadeleye hızlı başlayan Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ı, henüz 11. dakikada Cenk Tosun'un attığı golle 1-0 öne geçti.

Müsabakanın ikinci yarısında bu kez sahneye çıkan isim Rachid Ghezzal olurken sol ayağının içiyle Alanyaspor kalecisi Marafona'nın sağından topu filelerle buluşturdu.

Bu golle skor 2-0'a gelirken Cezayirli futbolcunun attığı gol sonrasında Alanya'nın Portekizli file bekçisi çok tartışıldı.

Ghezzal'den yediği gol sonrasında sosyal medyada TT listesine giren Jose Marafona, birçok futbolsever tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu.

Eski hakem Ahmet Çakar ile eski futbolcular Olcan Adın ve Baki Mercimek de golle ilgili olarak yorumda bulunurken bazı paylaşımlar şu şekilde:

TWİTTER HESABINI YORUMLARA KAPATTI

Alanyaspor ise gelen 'mention' sayısının giderek artması ve sosyal medyada konuşulan tek konunun adeta bu durum olması üzerine hesabı kilitledi ve mesajların önüne geçti. Kulübün maç bitmeden, yenilen 3. golün ardından Twitter hesabını yorumlara kapatması dikkat çekti.

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