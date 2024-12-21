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Spor

Beşiktaş, Alanyaspor maçıyla moral arıyor! Kartal'da hedef galibiyet

Süper Lig'de lider Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşen Beşiktaş, Alanyaspor'u mağlup ederek çıkış yakalamak istiyor. Siyah-Beyazlı ekipte cezalı ve sakat oyuncular eksikliğiyle dikkat çekerken, 5 isim sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

21 Aralık 2024 Cumartesi 07:45 - Güncelleme:
Beşiktaş, Alanyaspor maçıyla moral arıyor! Kartal'da hedef galibiyet
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Geçtiğimiz hafta lig sonuncusu Adana Demir'e 2-1 kaybederek lider Galatasaray'ın 16 puan gerisine düşen Beşiktaş, bugün konuk edeceği Alanyaspor'u mağlup ederek moral kazanmayı hedefliyor.

Siyah-Beyazlı ekipte, kırmızı kart cezalısı olan Tayyip Talha Sanuç ve tedavileri devam eden Necip Uysal, Paulista, Milot Rashica ve Ciro Immobile bu karşılaşmada forma giyemeyecek. F.Bahçe mücadelesinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle geçtiğimiz hafta takımını yalnız bırakan Gedson Fernandes ile sakatlığını atlatan Uduokhai, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe'den görev bekleyecek. Beşiktaş'ta 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-Beyazlılar'da Mert, Ersin, Svensson, AlMusrati ve Immobile, bugün sarı kart görmeleri durumunda Rize maçında cezalı duruma düşecek.

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