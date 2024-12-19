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Spor

Beşiktaş, Alanyaspor mesaisinde

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında karşılaşacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti.

AA19 Aralık 2024 Perşembe 16:49 - Güncelleme:
Beşiktaş, Alanyaspor mesaisinde
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular kondisyon ve taktik çalıştı.

Isınma koşuları, pas çalışmalarıyla başlayan idman, taktiksel ve dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

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