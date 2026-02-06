İSTANBUL 16°C / 11°C
Spor

Beşiktaş, Alanyaspor mesaisinde

Beşiktaş, Alanyaspor maçı öncesi hazırlıklarına Sergen Yalçın yönetiminde başladı. Kupada forma giyen oyuncular yenilenme çalışması yaparken, diğer futbolcular antrenmanı çift kale maçla tamamladı.

6 Şubat 2026 Cuma 13:59
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 8 Şubat Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Kocaelispor ile dün oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma, pas ve koşu çalışmasıyla başladıkları antrenmanı dar alanda çift kale maçla tamamladı.

