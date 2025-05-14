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Spor

Beşiktaş, Alanyaspor mesaisine başladı

Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarına başladı.

AA14 Mayıs 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Beşiktaş, Alanyaspor mesaisine başladı
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında 18 Mayıs Pazar günü Corendon Alanyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına, 2 günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın, top kapma ve pas çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Minyatür kale müsabakalarla devam eden idmanın, dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandığı ifade edildi.

Beşiktaş, Alanyaspor mücadelesinin hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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