İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,7612
  • EURO
    7,6781
  • ALTIN
    373.527
  • BIST100
    109537
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Aldin Cajic'i transfer etmek istiyor
Spor

Beşiktaş Aldin Cajic'i transfer etmek istiyor

Beşiktaş'ın TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Aldin Cajic'i transfer etmek istediği iddia edildi.

04 Haziran 2020 Perşembe 21:05 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 21:05
ABONE OL

Koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş, maliyeti fazla isimlerden kurtulmak istiyor. Yılda 2.5 milyon Euro alan Adem Ljajic’i iyi bir teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Siyah Beyazlı ekip, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Aldin Cajic'i listeye aldı. Haberde, İstanbulspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Boşkan oyuncu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina ve Genoa'nın da ilgilendiği belirtildi.

İstanbulspor formasıyla bu sezon 25 maçta 9 gol atan ve 1 asist yapan Cajic ile Sivasspor'un da yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

İstanbul'da ele geçirildi! Tamı tamına 61 bin litre

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.