04 Haziran 2020 Perşembe 21:05 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 21:05

Koronavirüs nedeniyle ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş, maliyeti fazla isimlerden kurtulmak istiyor. Yılda 2.5 milyon Euro alan Adem Ljajic’i iyi bir teklif gelmesi halinde göndermeyi planlayan Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi.

Calciomercato'da yer alan habere göre; Siyah Beyazlı ekip, TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor'da forma giyen Aldin Cajic'i listeye aldı. Haberde, İstanbulspor'la 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki Boşkan oyuncu ile Beşiktaş'ın yanı sıra Fiorentina ve Genoa'nın da ilgilendiği belirtildi.

İstanbulspor formasıyla bu sezon 25 maçta 9 gol atan ve 1 asist yapan Cajic ile Sivasspor'un da yakından ilgilendiği gelen haberler arasında.

