Beşiktaş, Alen Halilovic transferinde sona yaklaştı
Beşiktaş, Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
Beşiktaş, Milan'ın 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Alen Halilovic'i kadrosuna katmak için girişimlere başladı.
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