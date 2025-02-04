Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, gündemdeki Alexander Sörloth için bir açıklama yaptı.

Siyah-beyazlılar, gündemde yer alan Sörloth ile anlaşıldığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Kulübümüzün profesyonel futbolcu Alexander Sörloth'la anlaşmaya vardığı iddiasıyla yazılı ve görsel basınla sosyal medyada paylaşılan haberler gerçek dışıdır.

Kulübümüzün söz konusu futbolcu için herhangi bir girişimi olmamıştır.

Kamuoyunun ve taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız."

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Atletico Madrid'de bu sezon 29 maçta süre bulan Sörloth, 10 gol attı ve 2 asist yaptı.