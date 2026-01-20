İSTANBUL 7°C / 0°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Ocak 2026 Salı / 2 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2892
  • EURO
    50,4733
  • ALTIN
    6499
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş, Almanya'dan genç orta sahayı radarına aldı
Spor

Beşiktaş, Almanya'dan genç orta sahayı radarına aldı

Beşiktaş, orta saha transferi için Eintracht Frankfurt forması giyen Oscar Hojlund'u gündemine aldı. Siyah-beyazlıların, 21 yaşındaki Danimarkalı oyuncu için kiralık transfer seçeneği üzerinde görüşmeler yürüttüğü belirtildi.

HABER MERKEZİ20 Ocak 2026 Salı 00:44 - Güncelleme:
Beşiktaş, Almanya'dan genç orta sahayı radarına aldı
ABONE OL

Beşiktaş, orta saha transferinde yeni bir ismi radarına aldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Oscar Hojlund'u gündemine aldı.

KİRALIK TRANSFER PLANI

Beşiktaş'ın, genç futbolcu için Eintracht Frankfurt ile görüşmelerde bulunduğu ve kiralık transfer üzerinde durulduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Eintracht Frankfurt forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Hojlund, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı orta saha oyuncusunun, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

  • orta saha transferi
  • Oscar Hojlund
  • kiralık transfer

ÖNERİLEN VİDEO

İETT şoförü camdan fırlayıp kavgaya tutuştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.