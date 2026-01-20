Beşiktaş, Almanya'dan genç orta sahayı radarına aldı

Beşiktaş, orta saha transferinde yeni bir ismi radarına aldı.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Beşiktaş, Eintracht Frankfurt forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Oscar Hojlund'u gündemine aldı.

KİRALIK TRANSFER PLANI

Beşiktaş'ın, genç futbolcu için Eintracht Frankfurt ile görüşmelerde bulunduğu ve kiralık transfer üzerinde durulduğu belirtildi.

BU SEZON NE YAPTI?

Eintracht Frankfurt forması altında bu sezon 15 maçta süre bulan Hojlund, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak gösterilen Danimarkalı orta saha oyuncusunun, Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.