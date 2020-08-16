16 Ağustos 2020 Pazar 10:23 - Güncelleme: 16 Ağustos 2020 Pazar 10:23

Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan gönderilmesi düşünülen Alper Potuk'a Beşiktaş'ın talip olduğu iddia edildi.

A Spor'da transfer gündemini yorumlayan Emre Bol, "Beşiktaş'ın Alper Potuk'a bir ilgisi var. Alper Potuk bu ilgiyi yönetime iletmiş, alacaklarına karşılık bonservisini istemiş. '500 bin euro getir, git' demişler" ifadeleri kullandı.

2022'ye kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi olan 29 yaşındaki oyuncunun geçtiğimiz ocak ayındaki ara transfer döneminde de ayrılması gündeme gelmiş ancak Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor ve Kayserispor ile yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamamıştı.