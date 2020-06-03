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Spor

Beşiktaş Altınordu'dan Kerim Alıcı'yı transfer etmek istiyor

Gökhan Gönül ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Beşiktaş, sağ bek arayışlarına devam ediyor... Son dakika haberine göre; Beşiktaş'ın Altınordu'nun genç sağ beki Kerim Alıcı için İzmir ekibine teklifte bulunacağı iddia edildi. İşte detaylar...

DHA03 Haziran 2020 Çarşamba 13:04 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 13:06
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TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu'da forma giyen sağ bek Kerim Alıcı ile Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi.

Geçen sezondan bu yana Kerim'i takip eden siyah-beyazlıların İzmir temsilcisine teklif sunmaya hazırlandığı ileri sürüldü. Bu sezon kırmızı-lacivertli formayla 25 maçta görev alıp, 3 asist yapan 23 yaşındaki savunmacının Altınordu ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Türk futbolunda son yılların yetiştirici kulübü olup bu yıl Ravil Tagir, Burak İnce, Hüseyin Atakan Üner gibi gençleri de vitrine çıkaran Altınordu yönetiminin cazip bir teklif gelmesi halinde Kerim'in satışına sıcak baktığı öğrenildi.

Geçen sezon Altınordu'dan Fenerbahçe'ye transfer olarak bu yıl Belçika'da Westerlo forması giyen Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan Kerim'in de Süper Lig'de mücadele eden bir kulüpte görev almak istediği gelen haberler arasında. 

Altınordu'da profesyonel olan Kerim, A takıma yükseldikten sonra son 4 sezonda 1’inci Lig'de toplam 83 maçta görev alıp, 3 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Genç defans oyuncusu bir kez U18, bir kez de U21 Milli Takım formasını terletti. Kerim, kariyerinde şimdiye kadar hiç kırmızı kart görmeyerek de dikkat çekti.

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