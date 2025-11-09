Beşiktaş, Anadolu Efes'i devirdi, yoluna kayıpsız devam etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Beşiktaş GAİN, konuk ettiği Anadolu Efes'i 78-69 yendi.

Bu sonuçla, 7'de 7 yapan siyah-beyazlılar, liderliğe yükseldi. Anadolu Efes ise ilk yenilgisini yaşadı.

Mücadeleye boyalı alandan arka arkaya sayılar bularak başlayan Anadolu Efes, 3. dakikayı 10-5 önde geçti. Beşiktaş GAİN, pota altını etkili savunan konuk ekip karşısında dış atışlara yönelirken üç sayı çizgisinin gerisinden de düşük yüzdeyle oynadı. Lacivert-beyazlı takım, ilk çeyreği 22-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta iki takım da düşük isabetle oynadı ve skor üretmekte zorlandı. Üstünlüğünü sürdüren Anadolu Efes, 17. dakikayı 29-23 üstün bitirdi. Çeyreğin son bölümünde oyunda tempo yükselirken lacivert-beyazlılar, soyunma odasına 35-31 önde girdi.

İkinci yarıya taraftarının da desteğini yanına alarak başlayan Beşiktaş, 5-0'lık seri yakaladı ve 22. dakika biterken maçta ilk kez öne geçti: 36-35. Boyalı alandan üst üste basketler bularak üstünlüğü yeniden eline alan Anadolu Efes, 26. dakikada Dozier'in üç sayılık isabetiyle 7 sayılık üstünlük yakaladı: 39-46. Lacivert-beyazlılar, skor avantajını korudu ve final periyoduna 55-49 üstün gitti.

Son çeyrek yüksek tempolu bir oyuna sahne oldu. Anadolu Efes'te Ercan Osmani ve Larkin'in basketlerine Kamagate ve Mathews ile karşılık veren siyah-beyazlı takım, 34. dakika biterken eşitliği yakaladı: 63-63. Beşiktaş, Zizic ve Morgan'ın serbest atışlarının yanı sıra hızlı hücumda Mathews'ün turnikesiyle son 2 dakikaya 71-67 önde girdi. Kalan sürede farkı açan siyah-beyazlı ekip, maçı 78-69 kazandı.

Öte yandan Anadolu Efes'te PJ Dozier, üçüncü çeyreğin son bölümünde bir pozisyonda sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Salon: Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Zafer Yılmaz, Ahmet Tatlıcı

Beşiktaş GAİN: Mathews 25, Dotson 8, Yiğit Arslan 5, Morgan 6, Zizic 9, Vittorio Brown, Berk İbrahim Uğurlu 4, Kamagate 10, Anthony Brown 11

Anadolu Efes: Larkin 6, Weiler-Babb 3, Cordinier 8, Dessert 12, Ercan Osmani 18, Şehmus Hazer 1, Smits 7, Dozier 10, Loyd 2, Jones 2

1. Periyot: 17-22

Devre: 31-35

3. Periyot: 49-55

Beş faulle çıkan: 36.15 Dessert (Anadolu Efes)