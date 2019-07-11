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Beşiktaş, Andres Lioi ile el sıkıştı

İlk transferini Tyler Boyd ile gerçekleştiren Beşiktaş, ikinci transferini de bitirmek üzere.

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Siyah-Beyazlılar, Arjantinli sağ kanat Andres Lioi’yi Rosario Central’den satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. 22 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’a imza atmak için birkaç gün içinde İstanbul’a gelecek.
 
Yaz transfer döneminin sessiz takımı Beşiktaş'la ilgili Arjantin'den gündeme bomba gibi düşen bir iddia geldi. Ülkede yayım yapan Diario Panorama gazetesi, Rosario Central forması giyen sağ kanat oyuncusu Andres Lioi'nin Avrupa'dan ciddi bir teklif aldığı için Central Cordoba'ya kiralanmaktan son anda vazgeçtiğini yazarken söz konusu teklifi yapan takımınsa Beşiktaş olduğu ortaya çıktı.
 
Arjantinli gazeteci Adriano Savalli, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde "Andres Lioi, Beşiktaş'la şu an kontrat detaylarını görüşüyor. Central Cordoba'ya gitmeye çok yakındı ancak son anda devreye giren Türk kulübü işi bitirdi. Kendisi, yarın takımdan ayrılacak ve satın alma opsiyonuyla birlikte bir yıllığına kiralanacak." ifadelerini kullandı.
 
(Fanatik)
 
 

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