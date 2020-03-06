06 Mart 2020 Cuma 21:20 - Güncelleme: 06 Mart 2020 Cuma 21:27

Süper Lig'de 25. haftanın açılışında Beşiktaş'ın evinde Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği mücadelede tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

Maçın 38. dakikasında Michalak'ın ara pasında Sedat, ceza sahası içinde kaleci Karius'u geçerken yerde kaldı. Pozisyona yakın olan hakem Arda Kardeşler, aldatmaya yönelik hareketten Sedat'a sarı kart gösterdi ve Beşiktaş lehine endirekt vuruş kararı verdi.

Sedat Ağçay, pozisyonun ardından hakem Kardeşler'e yoğun itirazlarda bulunsa da sonuç değişmedi ve VAR odasından da izleme önerisi gelmedi ve oyun kaldığı yerden devam etti.

RIDVAN DİLMEN: "VAR DETAYLI BAKSA, PENALTI"

Pozisyonu NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Atiba'nın pozisyonu penaltı. Sedat'ın pozisyonunda, ben Arda Kardeşler gibi kartla giderdim, Koray Gencerler olsaydım VAR'daki, detaylı bakardım. Karius'un penaltı yapma amacı yok ama kayarak gidiyor ve dizinin Sedat'ın sağ ayağına geldiğini gördüm. Karius'un istem dışı da olsa, kontrolsüz girdiği için, penaltı yaptığını VAR'da görürdü. VAR'da biraz daha baksa, penaltı verebilirdi diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ERMAN TOROĞLU "YAZIK DEĞİL Mİ, GÜNAH DEĞİL Mİ?"

Erman Toroğlu ise A Spor ekranlarında, "Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, net penaltı. Ankaragüçlü oyuncunun pozisyonu var. Kalecinin teması var. Sedat'ın pozisyonunda VAR nerede. Bir de sarı kart var. Hakem, 'Ben hiç temas görmedim. Ankaragüçlü futbolcu kendini attı' diyor. Sarı kart ne zaman verir, temas yokken balıklama atlamaya. Darbe var, VAR nerede? VAR kim, Koray Gençerler. Nerede? Çağır, seyretsin, sarı kartı geri alsın, penaltıyı versin. Yazık değil mi, günah değil mi? İstanbul'da Beşiktaş olunca demek ki öyle oluyor. İnsanların aklı karışıyor. İlla orada 11 tane futbolcu yere mi otursaydı. Net pozisyon. 11 futbolcu yere oturdu. Mecbursun gitmeye. Net görüyor futbolcular. Hakem anlamıyor. Beşiktaş'ın da golüne engel oldu. Burak'a markaj yaptı, olacak şey değil." yorumunu yaptı.