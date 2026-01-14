İSTANBUL 8°C / 7°C
Spor

Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçına hazır

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 2 hafta maçında Ankara Keçiörengücü ile karşılaşacak Beşiktaş maçın hazırlıklarını tamamladı.

14 Ocak 2026 Çarşamba 15:17
Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü maçına hazır
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun ikinci haftasında yarın Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından taktik ve duran top çalışmasıyla sona erdi.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş-Ankara Keçiörengücü mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

