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Spor

Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının VAR'ı belli oldu

Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta erteleme maçında oynanacak olan Beşiktaş-Antalyaspor maçında Serkan Tokat VAR hakemi olarak görev alacak.

IHA26 Şubat 2023 Pazar 14:10 - Güncelleme:
Beşiktaş - Antalyaspor karşılaşmasının VAR'ı belli oldu
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Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta ve 23. hafta erteleme mücadelelerinin VAR hakemleri açıklandı. 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada Aldulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını, Mustafa Savranlar ve Anıl Usta yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Bu zorlu müsabakada VAR koltuğunda Serkan Tokat oturacak. AVAR'da ise Emre Malok ve Kerem Ersoy bulunacak.

ÜMRANİYESPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇININ VAR'I METE KALKAVAN

Günün diğer karşılaşmasında 23. hafta erteleme maçında Ümraniyespor, evinde Adana Demirspor ile karşılaşacak. Saat 16.00'da başlayacak müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Aleks Taşcıoğlu yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak. Maçın VAR koltuğunda da Mete Kalkavan oturacak. Kalkavan'a AVAR olarak Alper Çetin ve Serkan Ok eşlik edecek.

  • Beşiktaş - Antalyaspor
  • Serkan Tokat
  • Ümraniyespor - Adana Demirspor
  • Mete Kalkavan

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