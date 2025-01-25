Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya gidecek.