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Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a konuk olacak olan Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

AA25 Ocak 2025 Cumartesi 15:11 - Güncelleme:
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazır
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Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde yapılan antrenman, pas ve 5'e 2 top kapma çalışmalarının ardından taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Beşiktaş, Antalyaspor ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşma için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya gidecek.

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