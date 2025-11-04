İSTANBUL 21°C / 15°C
Spor

Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Hesap.com Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

AA4 Kasım 2025 Salı 14:57 - Güncelleme:
Beşiktaş, Antalyaspor maçına hazırlanıyor
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü Hesap.com Antalyaspor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman 1 buçuk saat sürdü.

Fenerbahçe maçında oynayan futbolcuların, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladığı diğer oyuncuların ise ısınma koşuları ve stretching çalışmasıyla başladıkları idmanı pas çalışması sonrası dar alanda oynanan çift kale maçla sonlandırdığı aktarıldı.

5 futbolcu antrenmana katılmadı

Fenerbahçe derbisinin ardından uyluk arka adalesinde gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinde ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal'ın bugünkü idmanda yer almadığını bildirdi.

Beşiktaş Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan bilgilendirmede, "Futbol A takımımızın bugün gerçekleştirdiği antrenmana, Fenerbahçe maçının ardından uyluk arka adalesinde (hamstring) gerginlik hisseden Emirhan Topçu, kalf bölgesinide (soleus) ağrı ve sertlik hisseden Vaclav Cerny ve Rafa Silva ile sol dizinde pes anserinus bursiti tespit edilen Necip Uysal katılmamıştır. Futbolcularımızın tedavi süreçleri sağlık ekibimizce sürdürülmektedir." denildi.

Ayrıca, annesinin rahatsızlığı sebebiyle izin alarak ülkesi Brezilya'ya giden Gabriel Paulista'nın da antrenmana katılmadığı kaydedildi.

