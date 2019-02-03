Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler...

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Antalyaspor

Boffin

Sangare

Salih

Bahadır

Cissokho

Chico

Danilo

Zeki

Hakan

Serdar

Doukara

Beşiktaş

Karius

Gökhan

Vida

Mirin

Adriano

Dorukhan

Medel

Lens

Ljajic

Caner

Mustafa

Son maçında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, haftaya 30 puanla altıncı sırada girdi. Ligde 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor'un ise 20. haftaya girerken 28 puanı bulunuyor.

- Quaresma ve Burak Yılmaz cezalı

Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.

Ricardo Quaresma kırmızı, Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.

-Vida dönüyor

Sarı kart cezalısı olduğu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Domagoj Vida'nın cezası bitti.

Hırvat futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde Antalyaspor maçında savunmadaki yerine dönecek.

- Dört futbolcu ceza sınırında

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel karşılaşmada kart görmeleri halinde 21. haftadaki Bursaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.