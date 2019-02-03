Beşiktaş, Antalyaspor'a konuk oluyor! İşte muhtemel 11'ler...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Antalyaspor
Boffin
Sangare
Salih
Bahadır
Cissokho
Chico
Danilo
Zeki
Hakan
Serdar
Doukara
Beşiktaş
Karius
Gökhan
Vida
Mirin
Adriano
Dorukhan
Medel
Lens
Ljajic
Caner
Mustafa
Son maçında evinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, haftaya 30 puanla altıncı sırada girdi. Ligde 4 maçtır kazanamayan Antalyaspor'un ise 20. haftaya girerken 28 puanı bulunuyor.
- Quaresma ve Burak Yılmaz cezalı
Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya iki önemli oyuncusundan yoksun çıkacak.
Ricardo Quaresma kırmızı, Burak Yılmaz ise sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında forma giyemeyecek.
-Vida dönüyor
Sarı kart cezalısı olduğu için Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Domagoj Vida'nın cezası bitti.
Hırvat futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş'in forma vermesi halinde Antalyaspor maçında savunmadaki yerine dönecek.
- Dört futbolcu ceza sınırında
Beşiktaş'ta Antalyaspor karşılaşması öncesi dört oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Adem Ljajic, Necip Uysal, Dorukhan Toköz ve Gary Medel karşılaşmada kart görmeleri halinde 21. haftadaki Bursaspor mücadelesinde cezalı duruma düşecek.
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