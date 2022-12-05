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Spor

Beşiktaş Antalya'ya gitti! İşte kamp kadrosu

Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arayı 5-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

AA5 Aralık 2022 Pazartesi 12:57 - Güncelleme:
Beşiktaş Antalya'ya gitti! İşte kamp kadrosu
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2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen arada çalışmalarına Antalya'da devam edecek Beşiktaş, bu şehre gitti.

Antrenmanlarına 10 günlük iznin ardından İstanbul'da başlayan siyah-beyazlı ekip, 18 Aralık'a kadar hazırlıklarını Antalya'da sürdürecek.

Dünya Kupası'nda ülke milli takımlarında görev yaptıkları için izinli olan Atiba Hutchinson ile Georges-Kevin N'Koudou'nun 8 Aralık Perşembe günü katılacağı kampa teknik direktör Şenol Güneş, şu isimleri dahil etti:

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Francisco Montero, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Necip Uysal, Josef de Souza, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Semih Kılıçsoy"

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