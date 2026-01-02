İSTANBUL 8°C / 6°C
Spor

Beşiktaş, Antalya'ya ulaştı

Beşiktaş, devre arası hazırlık kampı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla hareket ettiği Antalya'ya yaklaşık 1.5 saatlik yolculuk sonunda ulaştı.

2 Ocak 2026 Cuma 19:26
Beşiktaş, Antalya'ya ulaştı
Beşiktaş, 2025-2026 sezonu devre arası kamp çalışmaları için Antalya'ya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı kafile, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya Havalimanı'na ulaştı.

Beşiktaş'ta asbaşkan Murat Kılıç ile futbol AŞ yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu da takımla Antalya'ya geldi.

Siyah-beyazlılar, daha sonra Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapacakları otele hareket etti.

Beşiktaş'ta sözleşme fesih görüşmeleri yapılan Jonas Svensson ile David Jurasek'in yanı sıra kendilerinden kulüp bulmaları istenen Mert Günok ile Necip Uysal, Antalya'ya götürülmedi.

Kasım ayından bu yana forma giymeyen Rafa Silva ise kamp kadrosunda kendine yer buldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Emir Yaşar, Tuğra Yeşilyurt, Gabriel Paulista, Demir Ege Tıknaz, Milot Rashica, Salih Uçan, Tammy Abraham, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Rafa Silva, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Devrim Şahin, Emirhan Topçu, Mustafa Hekimoğlu, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını 10 Ocak Cumartesi gününe kadar Antalya'da sürdürecek.

