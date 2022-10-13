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Spor

Beşiktaş antrenmanında başkan sürprizi

Beşiktaş, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanı Başkan Ahmet Nur Çebi ile Sportif Direktör Ceyhun Kazancı da takip etti.

DHA13 Ekim 2022 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Beşiktaş antrenmanında başkan sürprizi
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başkan Ahmet Nur Çebi ile Beşiktaş Futbol A.Ş. Genel Müdürü ve Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'nın da izlediği idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşuları ile stretching çalışmasıyla başladı. İki grup halinde gerçekleştirilen savunma ve hücum çalışmalarıyla devam eden antrenman, tam sahada yapılan taktik çalışmayla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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