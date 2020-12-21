İSTANBUL 8°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Aralık 2020 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,6848
  • EURO
    9,3564
  • ALTIN
    462.502
  • BIST100
    1370.33
Spor

Beşiktaş ara vermedi

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında perşembe günü deplasmanda Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

AA21 Aralık 2020 Pazartesi 15:39 - Güncelleme: 21 Aralık 2020 Pazartesi 15:39
ABONE OL

Beşiktaş, Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile 24 Aralık Perşembe günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynanan maçta görev alan oyuncular, yenilenme çalışması yaptı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda diğer oyuncular, istasyon koşularının ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları gerçekleştirdi.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maç sonrası gerçekleştirilen şut çalışması ile tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.