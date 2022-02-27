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Spor

Beşiktaş ara vermedi

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde sahasında Yukatel Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

DHA27 Şubat 2022 Pazar 15:22 - Güncelleme: 27 Şubat 2022 Pazar 15:22
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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakasında, 2 Mart Çarşamba günü Vodafone Park'ta Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı ekip, bu sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Önder Karaveli'nin yönetiminde yapılan antrenmanda dün oynanan Sivasspor mücadelesinde forma giyen futbolcular, rejenerasyon çalışmasıyla günü tamamladı. Diğer futbolcular; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla idmana başladı. 5'e 2 ve şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla antrenman sona erdi. Siyah-beyazlılarda uzun süreli sakatlıkları sonrasında Mert Günok ve Kevin N'Koudou'nın yanı sıra Miralem Pjanic de takımdan ayrı olarak çalıştı.

Beşiktaş, hazırlıklarına, yarın saat 11.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

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