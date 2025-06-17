Yeni sezonda yapılanmaya gitmeyi planlayan Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer, Liverpool'da fazla forma şansı bulamayan Federico Chiesa'yı ana hedeflerden biri olarak görüyor. Kartal'ın Norveçli hocasının listesindeki oyuncu için Beşiktaş yönetimi de harekete geçip, Liverpool ile görüştü. Geçen sezon İngiliz ekibinde fazla forma şansı bulamayan Chiesa'nın, Florian Wirtz'in gelişiyle şansı iyice azaldı. Bu gelişmeler sonrası ümitleri artan Beşiktaş'a kötü haber ise Çizme'den geldi.

SADECE 14 MAÇTA ŞANS BULDU

İtalyan basınına göre Napoli de Chiesa için devreye girdi. Teknik kadro da oyuncunun alınmasına onay verdi. İtalyanlara göre Liverpool, oyuncunun ayrılması için zor şartlar öne sürmeyecek. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 27 yaşındaki sağ kanat geçen sezon 14 maçta forma şansı bulduğu İngiliz ekibinde 2 gol ve 2 asistle oynadı. Chiesa, İtalya'nın Avrupa şampiyonluğunda gösterdiği performansla döneme damga vurmuştu.