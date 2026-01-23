Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, bu gelişmenin ardından Abraham'ın yerine forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş, bu bölge için yeniden Borussia Dortmund'dan Fabio Silva'ya yöneldi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF

Rudy Galetti'nin haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığının büyük oranda netleşmesinin ardından Fabio Silva'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak almak için tekrar Borussia Dortmund'a teklif yaptı.

BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Borussia Dortmund, 23 yaşındaki Fabio Silva'yı yaz transfer döneminde Wolverhampton'dan 22.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Portekizli futbolcu, Borussia Dortmund forması altında şu ana kadar 20 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

DORTMUND İLE SÖZLEŞMESİ

Borussia Dortmund ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fabio Silva'nın, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.