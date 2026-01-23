İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3558
  • EURO
    50,9158
  • ALTIN
    6885.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Tammy Abraham yerine Fabio Silva
Spor

Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Tammy Abraham yerine Fabio Silva

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, aradığı golcüyü buldu. Siyah-beyazlılar, Borussia Dortmund'da forma giyen Fabio Silva'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. İşte detaylar...

AA23 Ocak 2026 Cuma 16:41 - Güncelleme:
Beşiktaş aradığı golcüyü buldu! Tammy Abraham yerine Fabio Silva
ABONE OL

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın transferi için İngiliz ekibi Aston Villa ile anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar, bu gelişmenin ardından Abraham'ın yerine forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı. Beşiktaş, bu bölge için yeniden Borussia Dortmund'dan Fabio Silva'ya yöneldi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEKLİF

Rudy Galetti'nin haberine göre, Beşiktaş, Tammy Abraham'ın ayrılığının büyük oranda netleşmesinin ardından Fabio Silva'yı satın alma opsiyonlu kiralık olarak almak için tekrar Borussia Dortmund'a teklif yaptı.

BORUSSIA DORTMUND PERFORMANSI

Borussia Dortmund, 23 yaşındaki Fabio Silva'yı yaz transfer döneminde Wolverhampton'dan 22.5 milyon euro bedelle kadrosuna katmıştı. Portekizli futbolcu, Borussia Dortmund forması altında şu ana kadar 20 maçta 1 gol attı ve 5 asist yaptı.

DORTMUND İLE SÖZLEŞMESİ

Borussia Dortmund ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Fabio Silva'nın, güncel piyasa değeri 28 milyon euro olarak gösteriliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.