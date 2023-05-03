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Spor

Beşiktaş aradığı orta sahayı Rusya'da buldu

Josef de Souza'nın takımdan ayrılmasının ardından orta saha arayışlarına başlayan Beşiktaş rotasını Rusya'ya çevirdi. Siyah beyazlılar, Zenit forması giyen Wilmar Barrios'u kadrosuna katmak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

3 Mayıs 2023 Çarşamba 15:44 - Güncelleme:
Beşiktaş aradığı orta sahayı Rusya'da buldu
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Orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş aradığı futbolcuyu Rusya'da buldu. Beşiktaş, Zenit forması terleten 29 yaşındaki Wilmar Barrios'u kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNCELİK WİLMAR BARRİOS

Sezon sonunda orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta oyuncu listesi belli oluyor. Siyah-beyazlılarda orta saha arayışı devam ederken Wilmar Barrios'un transferde öncelikli olduğu belirtildi.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Zenit ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Wilmar Barrios'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zenit formasıyla 26 maçta sahaya çıkan Barrios, 1 gol attı ve 2 assitlik bir katkıda bulundu.

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