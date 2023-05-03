Beşiktaş aradığı orta sahayı Rusya'da buldu

Orta saha transferi yapmak isteyen Beşiktaş aradığı futbolcuyu Rusya'da buldu. Beşiktaş, Zenit forması terleten 29 yaşındaki Wilmar Barrios'u kadrosuna katmak istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA ÖNCELİK WİLMAR BARRİOS

Sezon sonunda orta saha bölgesine transfer yapmak isteyen Beşiktaş'ta oyuncu listesi belli oluyor. Siyah-beyazlılarda orta saha arayışı devam ederken Wilmar Barrios'un transferde öncelikli olduğu belirtildi.

DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Zenit ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam eden Wilmar Barrios'un güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.



BU SEZONKİ PERFORMANSI

Zenit formasıyla 26 maçta sahaya çıkan Barrios, 1 gol attı ve 2 assitlik bir katkıda bulundu.